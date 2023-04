La frazione di Castellazzo chiusa al traffico in occasione di Pasquetta

La frazione Castellazzo di Bollate rimarrà chiusa al traffico in occasione di Pasquetta, 10 aprile, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei pic-nic.

Castellazzo chiuso al traffico per Pasquetta

Il Comune informa che, come negli anni passati, anche quest’anno la frazione di Castellazzo verrà

chiusa al traffico nella giornata di pasquetta, lunedì 10 aprile. Restano esclusi al divieto i veicoli dei

residenti e di alcune categorie.

La chiusura al traffico sarà attiva dalle ore 9 alle 17 con sbarramenti controllati dalla Polizia

locale in particolare in prossimità delle zone di via Origona/Veneto e di via dei Leoni (altezza area

parcheggio auto sterrato). La zona del borgo, dunque, sarà percorribile solo a piedi favorendo così l’accesso in sicurezza alle aree verdi per fare i consueti pic-nic.