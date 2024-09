La forza delle associazioni per aiutare Anffas

Una grande cena per dire grazie a tutti gli amici che sostengono e aiutano Anffas la struttura di strada per Cassinetta

Oltre 100 commensali

Oltre cento commensali hanno partecipato alla grande cena organizzata da Anffas, venerdì sera, per ringraziare tutte le associazioni che con le loro iniziative aiutano il Melograno a garantire un servizio per i suoi ospiti, sia quelli fissi residenti nella struttura sia quelli del servizio giornaliero.

Presente e futuro dell’associazione

“E' significativo il numero di associazioni presenti, come significativa è questa serata. Un momento di convivialità che vuole ricordare l'impegno di tanti gruppi e tante persone da sempre vicine ad Anffas e attente ai suoi bisogni – ha affermato il sindaco Cesare Nai presente alla serata – La richiesta è sempre maggiore, in aumento rispetto alle strutture che le erogano - Come Amministrazione noi facciamo il possibile per aiutare queste fantastiche realtà”.

Una serata per dire grazie e per condividere progetti e sfide future.

I numeri parlano chiaro: c’erano 28 associazioni presenti con i loro esponenti, tanti gli amici e numerose le autorità, per un totale di oltre 100 persone. A rappresentare l'Amministrazione Comunale di Abbiategrasso, il sindaco Cesare Nai, gli assessori Roberto Albetti e Valter Bertani, il consigliere Sara Valandro e il consigliere comunale di minoranza Luigi Tarantola . C’era anche Piero Bonasegale Presidente di Amaga, azienda sponsor del 40esimo compleanno di Anffas,

A fare gli onori di casa il presidente di Anffas Massimo Simeoni e Alberto Gelpi presidente della Fondazione il Melograno.

“Ringrazio tutti i presenti per il prezioso lavoro e contributo che costantemente forniscono – ha detto Simeoni - Il vostro aiuto è fondamentale per garantire un servizio efficiente. Fondamentale è fare rete, con tutti gli attori coinvolti, noi forniamo un servizio sovracomunale e riguarda tutto il territorio”. "La struttura subirà importanti riqualificazioni “Siamo in una fase decisiva – aggiunge Gelpi – Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle vecchia struttura grazie al bonus 110%, un importante interventi per l’efficientamento energetico, che proietterà la struttura verso una nuova fase e noi siamo qui per viverla assieme a voi e grazie anche a voi” .

Molte sono le iniziative in programma nei prossimi mesi, per chiudere in bellezza questo importante traguardo: 40 anni di attività di Anffas.