Quest'anno la Fondazione Fonte di Speranza di Lainate celebra un traguardo importante: vent'anni di impegno e solidarietà a favore delle comunità più vulnerabili in Africa e Asia.

La fondazione "Fonte di speranza" compie 20 anni

Nata nel 2004, la Fondazione lainatese ha festeggiato questo anniversario speciale con una cena solidale il mese appena trascorso presso il Ristorante Villa Magnolie di Garbagnate Milanese. La data non è stata scelta a caso, poiché l'11 ottobre coincide con il compleanno del Presidente e Fondatore Diego Sportiello, un'occasione simbolica per brindare insieme agli amici, ai sostenitori, ai partner e a tutti coloro che hanno contribuito ai successi della Fondazione.

Durante la serata, i partecipanti hanno avuto modo di incontrare il team di Fonte di Speranza, che in questi vent’anni ha realizzato progetti di grande impatto, come la costruzione di 39 pozzi per l’accesso all’acqua potabile in Sierra Leone, ma anche tre presidi medici (uno in Sierra Leone e due in Repubblica Democratica del Congo) un centro nutrizionale, una casa famiglia e tanto altro ancora in RDC. La serata è stata l’occasione per lanciare una nuova ambiziosa iniziativa: la costruzione del 40esimo pozzo a Kamala, in Sierra Leone. Questo progetto segna un importante traguardo e vuole essere un simbolo dell’impegno continuo della Fondazione per garantire l’accesso all’acqua pulita a migliaia di persone.

Le parole del presidente Diego

"Il vostro supporto ci ha permesso di raggiungere questo punto e ci dà la forza per affrontare le nuove sfide", ha dichiarato il Presidente Diego durante il suo intervento. "Invitiamo tutti a contribuire a questa iniziativa fondamentale: il 40esimo pozzo rappresenta la speranza per una comunità intera."

Il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo teatrale offerto dall'associazione Youmani, che ha regalato momenti di riflessione e intrattenimento, arricchendo ulteriormente la serata. L’evento si è concluso con un brindisi per celebrare i vent’anni di Fonte di Speranza, vent’anni di solidarietà che guardano al futuro con nuovi progetti e nuove sfide. Si ringraziano tutti i partecipanti, in particolare l'Assessore Paolo Bianchi del Comune di Rho e la consigliera Danila Maddonini in rappresentanza del Comune di Lainate

Per maggiori informazioni sul progetto del 40esimo pozzo e per sostenere Fonte di Speranza nelle sue prossime iniziative, è possibile visitare il sito http://www.fontedisperanza.org

