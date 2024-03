Sarà il Cardinal Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l’ospite d’eccezione di “Don Milani profeta per l’oggi”, occasione per approfondire la conoscenza del sacerdote e riflettere sulla sua eredità culturale e civile.

La figura di Don Milani spiegato dal Cardinal Zuppi

L’incontro, in programma giovedì 4 aprile alle 20.30 nell’auditorium della scuola Bonvesin della Riva a Legnano, è organizzato, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita del sacerdote di Barbiana, dal coordinamento cittadino costituitosi sotto l’egida dell’amministrazione comunale e composto da realtà laiche e cattoliche della città: istituti scolastici, realtà sociali, associazioni e Chiesa legnanese.

Sua Eminenza il card. Zuppi tratterà del pensiero di don Lorenzo Milani seguendo tre direttrici: il valore assegnato all’educazione dei giovani, l’innovazione portata nella pastorale ecclesiale, l’impegno per la pace - il sacerdote fu, infatti, uno delle prime voci a parlare di obiezione di coscienza. Recentemente il presidente CEI, parlando di don Milani, ne ha sottolineato il ruolo di interprete acuto del cambiamento dei tempi e di sostenitore della necessità di una Chiesa come soggetto attivo “dentro il tempo e non contro il tempo”. L’altra voce che testimonierà direttamente la personalità di don Lorenzo sarà Agostino Burberi, uno dei primi ragazzi a frequentare la scuola di Barbiana e oggi residente a Legnano. Modererà l’incontro Gianni Borsa, presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana e corrispondente dell’agenzia di stampa SIR da Bruxelles e Strasburgo.

Apriranno la serata i saluti del sindaco Lorenzo Radice, dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei e di monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano.