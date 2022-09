La fibra ottica ad Arluno

Fibra ottica ad Arluno: il sindaco Moreno Agolli informa i suoi concittadini delle novità.

Fibra ottica in paese: i lavori

Su proposta accolta dal Comune di Arluno, Tim Spa e FiberCop stanno implementando un nuovo piano di posa della Fibra Ottica Ftth.

Da ieri, venerdì 2 settembre 2022, sono iniziati i lavori in via Monfalcone e via Aquileia, "ma nei prossimi mesi saranno interessate tutte le zone di Arluno per la progressiva copertura del servizio" ha assicurato il primo cittadino.

Un miglioramento della rete

Ha poi continuato Agolli:

"L’intervento è totalmente gratuito e non comporta alcun vincolo. Il personale operativo non dovrà accedere agli appartamenti, ma raggiungere solo le zone comuni degli stabili dove sono già posizionate le terminazioni del "rame". Ftth significa Fiber to the Home, un collegamento che porta la fibra direttamente nelle case e che si classifica come la migliore rete oggi disponibile per navigare velocemente, senza ritardi e interruzioni".