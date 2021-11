La festa patronale di San Martino finisce con la visita di Delpini

magenta

Messa solenne a Magenta con la presenza sull’altare di una decina di sacerdoti

La festa patronale di San Martino finisce con la visita dell’Arcivescovo Mario Delpini.

I festeggiamenti per la patronale si sono conclusi con la visita pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini. Era il terzo giorno di solennità. Iniziata domenica, proseguita giovedì, si è completata venerdì sera con la chiusura della Perdonanza di San Martino. Messa solenne, con la presenza sull’altare di una decina di sacerdoti, ma celebrazione raccolta per ricordare i defunti della Comunità pastorale e soprattutto per coloro che non sono più tra noi a causa della pandemia, quindi è stata anche una doverosa occasione per dire grazie al personale medico sanitario dell’ospedale Fornaroli. E poiché siamo in prossimità del periodo dell’Avvento, il numero uno della Chiesa Ambrosiana ha benedetto il presepe, di ottima fattura, che

diventerà permanente nella cappella dedicata alla Madonna del Rosario. In basilica numerosi fedeli disposti secondo le regole anticovid. “San Martino ha fatto un gesto di carità quindi Magenta come tanti posti si compiono ogni giorno bellissimi gesti di carità- ha concluso l’Arcivescovo - Sono contento della vostra presenza il centenario di Santa Gianna, sarà un’occasione per tornare e celebrare, pregare questa santa”.