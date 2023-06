La festa patronale di Arluno e gli anniversari di sacerdozio

Arluno prosegue in grande la settimana della festa patronale dei santi patroni Pietro e Paolo.

La Patronale e gli anniversari di sacerdozio

Nella serata di ieri, giovedì 29 giugno 2023, è stata celebrata la Messa in onore dei sacerdoti arlunesi che quest’anno festeggiano un nuovo anniversario di ordinazione. Gli anniversari di ordinazione presbiterale sono stati: 60 anni per don Virginio Vergani, 55 anni per don Martino Antonini, 45 anni per don Giuseppe Colombo, 35 anni per don Agostino Frasson, 30 anni per don Enrico Nespoli, 20 anni per don Stefano Crespi e don Dario Bolzani.

Il grazie al lavoro dei sacerdoti

Durante la Messa, alla quale era presente una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, c'è stato il ringraziamento ai sacerdoti di origine arlunese con queste parole:

"L’Eucarestia di questa sera nella ricorrenza liturgica dei nostri santi patroni S. Pietro e S.Paolo vuole essere il grande grazie che la nostra comunità eleva a Dio per le grandi cose che ha fatto per il suo popolo, per non aver fatto mai mancare alla nostra parrocchia sacerdoti che ci hanno fatto ricordare la sua grandezza. Grazie per questi uomini che qui sono nati, hanno vissuto qui parte della loro vita, e qui si sono fatti servi dei fratelli nel sacerdozio. Per ciascuno di loro rendiamo grazie, preghiamo e chiediamo il compimento del disegno che Dio ha in serbo per loro".

Le parole di monsignor Cavina

A celebrare la Messa monsignor Francesco Cavina, che ha espresso così il suo augurio ai sacerdoti e a tutta la comunità presente per festeggiarli:

"Cari sacerdoti, penso che l’augurio più bello che possiamo farvi sia quello di pregare, perché il Signore tenga accesa in voi la fiamma del suo amore, perché non venga meno la vostra promessa di fedeltà, perché possiate portare a compimento il lavoro iniziato il giorno della vostra ordinazione. Il mio è un augurio di forza, di stabilità, di libertà e di gioia, certo che tutto andrà a finire bene".

Presente anche il parroco

Non è mancata la partecipazione del parroco di Arluno, don Giacinto Tunesi, che ha ringraziato i festeggiati e tutti i presenti con queste parole:

"Vorrei dire grazie a tutta la comunità di Arluno, e alle autorità civili per la loro presenza alla festa patronale, che diventa una bella occasione per confermare i voti sacerdotali. Quello che lega questa comunità è Gesù, e stasera è attraverso questi volti che noi abbiamo incontrato il Signore. Un grande ringraziamento va a mons. Cavina per la sua presenza amica in questi anni".