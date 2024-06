La festa del Kaos ad Abbiategrasso

Confcommercio Abbiategrasso, nell’ambito della celebrazione dell’Anno Moschiniano, ideato e promosso dall’associazione culturale Iniziativa Donna, organizza “La festa del Kaos”,

Una serata speciale

La manifestazione è In programma venerdì 5 luglio 2024 ad Abbiategrasso. Negozi aperti la sera in attesa dell’avvio dei saldi estivi per occasioni da non perdere; aperitivi e cene sotto le stelle; musica nelle vie; arte nei cortili; improvvisazioni teatrali e una versione speciale della mostra Genius Loci - Franco Moschino, che tanto successo ha riscosso negli scorsi mesi, con visibilità su scala nazionale.

Tante associazioni per ricordare lo stilista

La serata è organizzata in collaborazione con Iniziativa Donna, Uno Sguardo Sul Mondo - Photography Factory - Abbiategrasso, Monolite, Associazione Heiros, AD Atelier Diffuso, Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione "Il Melograno" Onlus. E vanta il patrocinio di Comune di Abbiategrasso, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Federazione Moda Italia.