La farmacia «Comunale 1» avrà presto una nuova sede

Una nuova sede per la Farmacia Comunale 1 di Rho che, dopo i lavori di ristrutturazione, del nuovo immobile che inizieranno a breve, si trasferirà da via Cardinal Ferrari, dove si trova dalla «nascita», nel nuovo punto di corso Europa di fronte all’ospedale dove, fino allo scorso anno c’era il forno e il negozio di panetteria «Moda».

Serviva uno spazio più grande di quello attuale

«Serviva uno spazio più grande di quello attuale dove sviluppare una nuova farmacia con una serie di servizi in più per la clientela rispetto al passato - afferma il dottor Davide Colombo, presidente delle Farmacie comunali di Rho - Locali più grandi che però dovevano trovarsi nella stessa zona dove ci troviamo ora come previsto dal piano organico delle farmacie» Un trasloco approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi che nelle scorse settimane ha pubblicato con il numero di registro 1602 la pubblicazione dell’esito finale della gara d’appalto per la ristrutturazione dei locali per l’importo a base d’appalto dei lavori di 292.428 euro più Iva mentre l’importo complessivo dell’intervento ammonta a 415.558 euro.

Lo spostamento della sede dovrebbe essere effettuato intorno alla metà di dicembre

Trasferimento che avverrà nei prossimi mesi. «La nostra speranza è di riuscire a effettuare il trasferimento e avviare il nuovo punto prima di Natale - spiega il dottor Davide Colombo - Per questo motivo controllerò personalmente i lavori in modo da riuscire a centrare questo obiettivo».

Un progetto importante quello studiato dal dottor Colombo e dai responsabili dell’Amministrazione comunale che prevede al piano terra, dove una volta c’era il negozio di panificio e il forno, la realizzazione delle postazioni per gli addetti alla vendita, di espositori a muro e gondole centrali accessibili anche dalle persone con disabilità, e tre banchi cassa per ogni farmacista con espositori retro-banco attrezzati e lateralmente sono presenti cassetti estraibili per scorte medicinali.

Al primo piano gli uffici, a piano terra i servizi della farmacia

Nel retro del negozio, dove una volta c’era il forno sarà, invece, posizionato il box dedicato alla misurazione della pressione con accesso all’area vendita. Personale della farmacia che potrà usufruire anche dei locali sopra il negozio, locali dove saranno creati gli uffici, e alcuni studi medici. «Puntiamo a realizzare una farmacia innovativa, la farmacia del futuro, considerato anche il fatto che Regione Lombardia sta delegando molti servizi alle farmacie - afferma Colombo - La speranza è di essere un servizio di supporto al Cup in modo da migliorare la qualità di vita degli utenti».

Tre farmacie comunali a disposizione dei cittadini

Attualmente, oltre alla 1, il quadro delle Farmacie comunali è completato dalla 2 posizionata in piazza Della Chiesa nella frazione di Terrazzano e dalla 3 situata in via Salvatore Di Giacomo, all’interno del supermercato Esselunga: sono le ultime farmacie rimaste in città a effettuare il turno anche la notte. «Uno degli obiettivi è di riuscire, una volta effettuato il trasferimento, a garantire un servizio H24 per i cittadini rhodensi e dei comuni limitrofi», conclude Colombo. La ditta incaricata della realizzazione dei lavori, vincitrice del bando emesso dall’Amministrazione comunale sarà la Oikos di Torino.