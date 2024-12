La Fanfara dei bersaglieri alla scuola dell'Infanzia

La Fanfara dei bersaglieri di Magenta alla scuola dell'infanzia di via Colombo per la Giornata della musica.

Giornata della musica

«Una bellissima iniziativa, siamo rimasti sorpresi ed emozionati dalla partecipazione dei bambini, soprattutto quando hanno intonato insieme a noi l’Inno di Mameli. Come ha detto il dirigente scolastico Igor Della Corte, è stata una giornata che si ricorderanno per tutta la vita». Il fascino della Fanfara Nino Garavaglia dei Bersaglieri di Magenta si può apprezzare ad ogni età. Ne hanno avuto conferma il 22 novembre Pietro Codazzi, Vincenzo Colombo, Alessio Marchese e Gregorio Mercurio, i cinque bersaglieri ospiti della Scuola dell’Infanzia di via Colombo in occasione della Giornata della Musica, che si sono esibiti davanti ai piccoli alunni.

Durante l’anno scolastico, i bambini partecipano a numerose attività musicali per avvicinarsi a questo linguaggio sin da piccoli, in linea con il ruolo della scuola come “Scuola Polo delle Arti”.

La Fanfara dei bersaglieri

In occasione della Giornata della Musica, tutte le sezioni hanno preparato attività legate al tema, sviluppando momenti di ascolto, ritmo e movimento. Poi sono arrivati loro, i Bersaglieri di Magenta (Fanfara “Nino Garavaglia”), che, con il loro inconfondibile suono, il passo di corsa e il caratteristico cappello piumato, hanno incantato i bambini con un’esibizione coinvolgente, avvicinandoli alla tradizione e alla bellezza della musica.

Il violino del preside

Anche il dirigente scolastico Della Corte, violinista di talento, ha regalato un momento di scoperta e di ascolto agli alunni. .Inoltre, alcuni bambini hanno avuto l’opportunità di recarsi presso la Scuola Secondaria Muratori, dove hanno partecipato a una lezione musicale insieme agli studenti più grandi. Questo scambio è stato un’occasione preziosa per favorire l’arricchimento reciproco e per trasmettere la bellezza della musica come linguaggio universale.

La giornata del 22 novembre è stata quindi un’occasione speciale per celebrare la musica e per promuovere valori come l’unità, la collaborazione e la passione per l’arte. In un contesto educativo così ricco di stimoli, i bambini hanno scoperto il potere della musica come mezzo di espressione e connessione.