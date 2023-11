La "Famiglia Legnanese" consegna la Tessera d'oro a Monsignor Cairati

Grande riconoscimento per Monsignor Angelo Cairati, Prevosto della città di Legnano premiato dalla famiglia legnanese con la "Tessera d'oro".

Il Consiglio della Famiglia Legnanese, con decisione unanime, assegna la "Tessera d'Oro" del sodalizio per il 2023 a Monsignor Angelo Cairati, con la seguente motivazione:

"Da dieci anni Parroco di San Magno, Prevosto della città di Legnano, quindi Decano del territorio, Monsignor Angelo Cairati ha saputo dare nuovo vigore alla catechesi e impulso alla diffusione di una cultura cristiana, mostrando una cura particolare nelle relazioni umane che hanno favorito

Le sue precedenti esperienze di educatore tra i giovani, in comunità periferiche di complesse realtà, gli hanno consentito di formarsi quale personalità connotata da una profonda fede, da una forte carica umana e da una buona dose di simpatia. In questi dieci anni ha dovuto farsi carico, oltre che del ministero pastorale, anche di altri oneri connessi al suo essere Prevosto della città. Ha interagito con l'Amministrazione comunale per mettere a punto iniziative di sensibilizzazione in ordine a molteplici questioni emerse negli ultimi tempi.

Ha partecipato con sensibilità e determinazione al dialogo con le diverse espressioni culturali del territorio facendo risuonare parole di giustizia e di solidarietà, appellandosi alla Verità proclamata da Cristo. Attento alle giovani generazioni è da sempre presente alle iniziative loro dedicate; preziose, negli incontri con i ragazzi, le sue sollecitazioni ad essere speranza e portatori di una visione positiva della vita, attori impegnati nella costruzione del bene comune. In ambito parrocchiale ha dovuto affrontare e sostenere importanti opere di restauro delle tre chiese storiche di Legnano (San Magno, Sant' Ambrogio, il Santuario di Santa Maria delle Grazie) assicurando alla cittadinanza un patrimonio di fede e artistico di notevole valore. In tale contingenza ha saputo coinvolgere numerosi soggetti della società legnanese.

Per il nostro sodalizio è stato un prezioso collaboratore. Le sue profonde ed efficaci riflessioni dalle pagine della Martinella, la sua presenza in mezzo a noi nei diversi incontri con una parola che sa essere al tempo stesso "Verbum Dei" e comprensione umana".