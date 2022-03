La Famiglia Legnanese apre una raccolta fondi per le famiglie ucraine

L'iniziativa benefica

I soldi raccolti verranno poi destinati a sodalizi legnanesi e della zona che si stanno impegnando in un'opera umanitaria.

Di fronte alla immane tragedia che ha colpito il popolo ucraino, il Consiglio direttivo della Famiglia Legnanese ha deciso di rivolgersi ai propri Soci e amici al fine di contribuire a una sottoscrizione fondi.

La raccolta dei fondi

I fondi che varranno raccolti saranno destinati a sodalizi legnanesi e della zona che si stanno impegnando in un'opera umanitaria diretta ad assistere i profughi ucraini presenti nel territorio. La donazione va fatta sul conto della Famiglia Legnanese con IBAN IT 23 N 05034 20211 000000075724 indicando come causale "Per i profughi dell'Ucraina”.