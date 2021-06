La domotica è il nuovo ingrediente in cucina

La cucina è da sempre il “luogo attrattore” della casa, il più vissuto e interpretato. Anche dalle nuove generazioni. Per questo motivo, le tecnologie e la domotica sono sempre più presenti.

Con sistemi d'arredo “parlanti”, connessi e dotati di funzionalità intelligenti, la cucina è sempre più smart.

Uno dei brand che ha puntato al mondo digitale e alla domotica è Scavolini, che ha recentemente presentato Dandy Plus, il primo sistema d’arredo che nasce con Alexa integrato.

Nella cucina “smart” di Scavolini è presente la Task Bar, barra attrezzata sulla quale si colloca il dispositivo altoparlante intelligente che, attraverso BTicino Living Now, controlla le funzioni domotiche della casa. La Task Bar con Alexa integrata, nata con la cucina Dandy Plus, può essere applicata a tutte le cucine Scavolini.

Scavolini Dandy Plus, il primo sistema con Alexa

Il concept di Dandy Plus, disegnato da Fabio Novembre, con le sue forme richiama lo storico modello Scavolini best seller anni ’80, Dandy. Si rivela un omaggio al design italiano, e allo stesso tempo una risposta alle più attuali esigenze dei consumatori che sono sempre più connessi.

Dandy Plus attinge all’heritage, guardando però al presente e al futuro in cui tecnologia e innovazione sono al servizio del design. Con Dandy Plus il design, prende voce: la voce dell’assistente personale intelligente sviluppato da Amazon, Alexa, si rivela un’alleata fondamentale per interagire e controllare gli elettrodomestici, consultare una ricetta, intrattenersi con la musica di sottofondo oppure ordinare il proprio cibo online.

La domotica in tutta la casa

Dalla cucina, l’evoluzione in chiave smart dei complementi di arredo coinvolge anche living e bagno. In risposta a un un mondo sempre più connesso, dove le funzioni si ibridano all’interno di abitazioni, Scavolini porta la domotica in tutta la casa. Dandy Plus è infatti il progetto smart, connesso e interattivo, che porta in tutti gli ambienti una perfetta alleanza tra stile e praticità, nel segno del contemporaneo. Del resto la tecnologia è sempre più presente nelle attività del quotidiano e, di conseguenza, anche nelle nostre case.

Scavolini Store a Lainate

Lo Scavolini Store ufficiale a Lainate è GL Arredamenti, in via Rho 29. Qui è possibile trovare arredamento con tecnologia e domotica integrate, non solo per la cucina ma anche per la zona living e il bagno. Grazie all’innovativo sistema con Amazon Alexa integrato, infatti, in tutta la casa è possibile attivare con la voce le funzioni domotiche: controllo elettrodomestici, luci, tapparelle, antifurto, musica e temperatura.

Per maggiori informazioni: tel. 02.93796214, mail: arredamenti.giudici@tiscali.it