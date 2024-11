La docente di Cusago protagonista del “Premio arte visiva” a Barcellona

Grande soddisfazione per Maria Carmela Suppa, docente di arte e immagine alla scuola secondaria di primo grado a Cusago , con la passione per la pittura. La pittrice ha partecipato al “Premio internazionale arti visive nella città di Gaudi” a Barcellona, premio ideato dalla fondazione “Effetto arte”.

Il quadro dell’insegnante ha superato la selezione iniziale e questo ha permesso alla pittrice di venire premiata sabato 26 ottobre nell’Auditorium presente all’interno di in un luogo storico della città catalana, la celebre Casa Milà, costruita da Gaudi agli inizi del secolo scorso.

“E’ stata un’esperienza unica vedere la mia opera dal titolo "Riflessi" esposta in formato video nella rinomata casa Milà a Barcellona - ci confetta Maria Carmela - Esperienza artistica di notevole spessore per far conoscere la mia Arte e il mio talento ad una platea internazionale di collezionisti, galleristi ed appassionati d'arte. Un' esperienza unica per tutti gli artisti selezionati che hanno avuto la possibilità di interfacciarsi con il panorama artistico internazionale. Artisti selezionati con grande cura che con la propria opera e la propria arte, hanno saputo trasmettere emozioni uniche e profonde. Ringrazio la fondazione EffettoArte e il direttore artistico Sandro Serradifalco”.