La cucina romana ha conquistato Abbiategrasso

Il festival della Carbonara ha conquistato la città di Abbiategrasso. La cucina romana ha sfamato centinaia di visitatori che si sono riversati nel weekend , 24-26 maggio 2024, ad assaggiare le prelibatezze tipiche della capitale.

Street chef all’opera

Un vero e proprio villaggio allestito in piazza Castello, stand posti a sedere, uno street food made in Rome. Nella giornata di venerdì a rovinare un po' l’evento è stato il meteo incerto, che ha frenato i visitatori, ma poi sabato e domenica code interminabili per assaporare un piatto. I migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati che hanno soddisfatto tutti . Tre imperdibili giornate grazie a street chef d’eccezione arrivati direttamente dalla Capitale: la mitica carbonara, la cacio e pepe mantecate direttamente in forma hanno fatto sognare i commensali. Croccanti supplì, coda alla vaccinara, carciofi alla giudia, gustose saccocce farcite e tanto altro hanno fatto danzare le papille gustative!

La soddisfazione dell’assessore