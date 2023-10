La Croce di Ariberto inizia il suo cammino a Legnarello

Via al tour tra le chiese di Legnarello per la Croce di Ariberto d'Intimiano, uno dei quattro simboli della vittoria del Palio di Legnano (gli altri tre sono la Croce pettorale, il Peso d'argento e la Banda della vittoria).

La Croce di Ariberto saluta le parrocchie di Santa Teresa e dei Santi Magi

Sabato 14 ottobre la contrada giallorossa ha dato il via agli appuntamenti che vedranno la Croce di Ariberto d’Intimiano salutare le parrocchie di Santa Teresa del Bambin Gesù e dei Santi Magi. Questa tradizione, iniziata con la vittoria del 2015, rappresenta un’occasione per coinvolgere tutto il territorio della contrada in uno speciale momento di condivisione.

Sabato il Crocione è stato accompagnato con un corteo in costume

La Croce è stata accompagnata con un corteo in costume dalla parrocchia del Redentore a quella di Santa Teresa. Il parroco don Stefano Valsecchi, prima che la Croce lasciasse la chiesa di via Barbara Melzi, ha suggerito:

"Vi invito, durante questo tragitto a soffermarvi su quegli angoli di città che troppo spesso non vediamo perché andiamo di corsa".

La sfilata ha poi animato le vie del quartiere tra gli sguardi incuriositi dei passanti, fino a giungere alla chiesa dei Frati, la parrocchia di Santa Teresa, dove la Croce di Ariberto e la contrada sono state accolti da padre Renato Rosso, che ha detto divertito:

"Se non sbaglio i conti, questa è la terza volta che ospitiamo la Croce del Palio da quando sono arrivato in questa parrocchia".

Sabato 21 tornerà al Redentore, sempre accompagnata dagli sfilanti

La Croce è stata poi riposta sull’altare tra gli applausi dei presenti e qui rimarrà fino a sabato 21 ottobre, quando sarà riportata al Redentore, sempre accompagnata dal corteo di sfilanti della contrada. Il prossimo appuntamento per il giro delle parrocchie è fissato in gennaio, con lo spostamento verso i Santi Magi.