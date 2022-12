La Costituzione scritta in cinque lingue sul sito del Comune

In occasione dei 75 anni della nascita della Costituzione repubblicana il Comune di Rho la pubblica sul proprio sito in cinque diverse lingue.

La costituzione italiana in cinque diverse lingue

La Costituzione repubblicana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso giorno nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298.

La Carta che contiene i principi su cui si fonda la Repubblica Italiana e gli articoli che rappresentano la base per ogni legge promulgata da allora, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, ovvero 75 anni fa.

Conoscere a fondo gli articoli della costituzione

In occasione di questi importanti anniversari, il Comune di Rho ha scelto di pubblicare sul sito comunale, al seguente link https://www.comune.rho.mi.it/it-it/vivere-il-comune/rubriche/la-costituzione-3294-1-93ef9844ec55fe76c6d12035831bc460, il testo della Costituzione Italiana in diverse lingue, tenendo conto della presenza sul territorio di tanti cittadini di origine straniera. Un modo per dare a tutti la possibilità di conoscere a fondo gli articoli su cui si basa la nostra convivenza civile. Le lingue in cui si potrà leggere il testo, oltre all’italiano, sono arabo, cinese, francese, inglese e spagnolo.

Le parole del vicesindaco