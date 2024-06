La Contrada San Bernardino ha comunicato la riconferma del fantino Gavino Sanna al Palio di Legnano nel 2025.

La Contrada San Bernardino riconferma la presenza del fantino Gavino Sanna

Il Capitano Domenico Gumina, in continuità con il lavoro svolto per il Palio 2024, ha comunicato la riconferma di Gavino Sanna, come fantino scelto per difendere la giubba di Contrada al Palio del 25 maggio 2025.

Ecco la composizione della Commissione Corsa.

Addetto corsa Palio, Gildo Lilli; Addetto corsa Provaccia, Davide Gorletti. Barbaresco, Mattia Panizzolo e Veterinario, Elettra Merlini. I cavalli del Palio, inoltre, saranno nuovamente affidati alla Scuderia Milani di Siena.