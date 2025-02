La Consulta Giovani riaccende i motori

La Consulta Giovani di Busto Garolfo ha riacceso i motori.

La Consulta Giovani è ripartita ufficialmente

"Un tavolo di confronto, progettazione e lavoro per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita del paese, per accogliere e valorizzare le loro proposte e per affrontare temi di interesse giovanile".

Tutto questo è la Consulta Giovani, organo istituzionale del Comune che da mercoledì 29 gennaio è ufficialmente ripartito ed è aperto alle adesioni di tutti i bustesi tra i 15 e i 34 anni che vogliono far sentire la propria voce. Promossa dall’Informagiovani-Informalavoro e dall’Amministrazione, la Consulta è stata presentata ufficialmente in Sala Civica e i ragazzi sono stati esortati a prenderne parte per i numerosi benefici che tutta la comunità può trarne.

"Uno strumento importantissimo"

Il sindaco Giovanni Rigiroli, l’assessora alle Politiche giovanili Susanna Biondi, la consigliera Claudia Borsani, che della Consulta Giovani sarà la presidente, e la dottoressa Pierangela Zanzottera, referente dell’Informagiovani, hanno spiegato:

"Si tratta di uno spazio informale e al contempo con un raggio d’azione molto ampio, che va a toccare qualsiasi area di interesse per i giovani. È uno strumento importantissimo, che non solo aiuta l’Amministrazione a capire le esigenze della fascia d’età interessata, varie e diversificate, ma favorisce anche il dialogo tra generazioni, associazioni e progetti diversi, in modo da unificare ulteriormente la rete sociale del nostro paese. Inoltre, permette a chiunque non sappia come concretizzare le proprie idee di vederle messe in pratica, passo per passo. Negli anni passati diverse proposte della Consulta hanno preso forma, come il parco Calisthenics di via 24 Maggio, e siamo sicuri che ne arriveranno tante altre".

"Usate l'Informagiovani-Informalavoro"

A fine serata, poi, il vicesindaco e assessore al Lavoro Andrea Milan ha rinnovato l’invito a usufruire della piattaforma Informagiovani-Informalavoro:

"È l’unico sportello presente sul territorio e funziona egregiamente, in più si trova proprio accanto all’Aula Studio, è veramente di facile accesso per tutti".

Nella foto di copertina: la consigliera comunale Claudia Borsani, che sarà la presidente della Consulta Giovani