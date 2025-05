La comunità si interroga sul fenomeno Baby gang

Si terrà domani, sabato 10 maggio, alle 10 nella sala Grassi di via Cattaneo a Corbetta il convegno dal titolo «Adolescenti ribelli? Il fenomeno delle baby gang», promosso e patrocinato dal Comune in collaborazione con la Cooperativa sociale Silvabella e l’associazione Con Tatto Donna, nell’ambito della Milano Civil Week. L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di analizzare e comprendere le cause profonde del fenomeno delle baby gang, sempre più presente anche nelle realtà di provincia.

«Un incontro di altissimo livello – sottolinea il sindaco Marco Ballarini - Psicologi, pedagogisti, criminologi, avvocati e giudici ci aiuteranno a capire un fenomeno sociale sempre più preoccupante. Capire è il primo passo per proteggere il futuro dei nostri ragazzi». Nel corso della mattinata si parlerà di ribellione adolescenziale e fattori di rischio, consapevolezza dei giovani davanti alla legge, percorsi di giustizia riparativa e di come accompagnare i genitori in questa sfida educativa. A portare i saluti iniziali sarà la vice sindaco Linda Giovannini.

Gli interventi degli esperti

Tra i relatori, la pedagogista clinica Alba Passarella illustrerà i percorsi di accompagnamento alla genitorialità, spiegando quando e come possano essere attivati per sostenere le famiglie in difficoltà. A seguire Roberta Manfredini, psicologa, sessuologa clinica e criminologa, analizzerà invece i fattori di rischio che possono favorire la nascita di gruppi giovanili devianti nella società contemporanea.

Sarà poi il turno di Duilio Loi, pedagogista forense, criminologo e giudice onorario del Tribunale dei minorenni di Milano, che affronterà il tema delle cause alla base dei reati commessi dai minori e delle possibili risposte educative e della giustizia riparativa. Infine, l’avvocato penalista Roberto Grittini approfondirà le conseguenze legali per i minori coinvolti in reati e il delicato tema dell’inconsapevolezza dei giovani e dei genitori sugli effetti della sottoposizione a processo penale.

Un fenomeno complesso che richiede risposte condivise

Il fenomeno delle baby gang è il risultato di una complessa interazione tra fattori individuali, familiari e sociali. Fondamentale, secondo gli esperti, è il ruolo della prevenzione, dell’ascolto e della collaborazione tra scuola, servizi sociali e famiglie e proprio questi sono gli aspetti che si intendono trattare e approfondire. Un segnale importante per tutta la comunità, chiamata a fare rete per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.