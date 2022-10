La comunità pastorale di Bareggio compie 10 anni e l'arcivescovo Delpini celebra la Messa

Nella serata di ieri, venerdì 30 settembre 2022, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha celebrato la Messa solenne a Bareggio per il decennale della Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa.

Foto 1 di 1

Presente anche l'Amministrazione comunale

Una celebrazione alla quale erano presenti il sindaco Linda Colombo e diversi rappresentanti dell'Amministrazione. La celebrazione si inserisce all'interno degli eventi per la Festa Patronale che si concluderà lunedì 3 ottobre.

Tutto il programma della patronale

Prosegue dunque la patronale di Bareggio. Dopo la Santa Messa celebrata ieri, venerdì 30 settembre, in occasione del decimo anniversario della Comunità della chiesa dei SS. Nazaro e Celso, oggi, sabato, dalle 9 c'è stata l'apertura della mostra in piazza «Fratelli tutti... proprio tutti». Dalle 16, quindi, l'associazione Kyudo Vento di Primavera ha invitato tutti a partecipate al «Dojo Aperto» al Dojo Shun Pu Kan in via Radice Fossati. Infine, alle 21, è prevista una serata danzante di ballo liscio, latino americano e country a cura dell'associazione Liscio Dance in piazza Cavour.

Le attività previste per domani

Domani, domenica 2 ottobre, dalle 8 alle 19 in piazza Cavour e dintorni ci saranno bancarelle di prodotti tipici, hobbiste e ovviamente gli stand di associazioni e partiti bareggesi; oltre a ciò anche la mostra fotografica «Bareggio storica». Alle 9.30, al termine della Messa, tutti in piazza per la premiazione degli elaborati delle scuole. Dopo il pranzo in oratorio, alle 16, esibizione di ballo a cura dell'associazione Liscio Dance e alle 20.30 prevista la processione Mariana. Al termine della processione ci sarà lo spettacolo con i laser. Ultima giornata della Patronale lunedì con la Messa alle 10.30 e la processione al cimitero alle 20.30.