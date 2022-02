La città si stringe attorno alle vittime delle Foibe

Questa mattina 10 febbraio 2022, l'Amministrazione Comunale ha dedicato una breve cerimonia al Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

La cerimonia si è svolta sulla sommità della collina nel Parco Nord Fiera Rho, il punto più alto della città, dove nel 2021 è stato inaugurato il cippo commemorativo dedicato a questa ricorrenza. Dopo la posa della corona al cippo commemorativo, la cerimonia è proseguita con la poesia “Il Giorno del Ricordo” di Ermanno Eandi letta con grande coinvolgimento dallo stagista rhodense dell’Istituto Maggiolini di Parabiago, Riccardo Casneda. Le parole del

sindaco Andrea Orlandi hanno concluso l’evento:

"Questo luogo di ricordo ci riporta alla profondità della terra e alle profondità peggiori dell’uomo, ad un luogo di là e un altro al di qua, come è successo nelle terre di confine tra Italia e Slovenia, tra Gorizia e Nova Gorica - ha proseguito il sindaco - E proprio queste due parti della stessa città si sono candidate congiuntamente e sono state scelte entrambe a ospitare gli eventi della rassegna Capitale Europea della Cultura 2025: un messaggio di volontà e di cultura, come espresso dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “le due Amministrazioni comunali hanno saputo dimostrare come sia possibile interpretare al meglio le ragioni profonde che sono alla base del processo di integrazione europea. La base per questo processo è la cultura e anche per noi qui a Rho, dove tanti cittadini hanno le proprio origini in questi territori con alle spalle storie drammatiche, ripeto che la loro storia è anche la nostra storia e fa parte del nostro patrimonio culturale.”