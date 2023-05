La città si prepara per la Provaccia

Al via il conto alla rovescia per il 38esimo Memorial Favari, la Provaccia, che si terrà il prossimo 26 maggio 2023, il venerdì precedente il Palio di Legnano. L’appuntamento è per le 20, con apertura dei cancelli alle 19, allo stadio Mari di via Pisacane.

Un riconoscimento per il cavallo Genarmoly

Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella mattinata di oggi, sabato 6 maggio 2023, al Cenobio del castello Visconteo di Legnano, il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito ha ufficializzato il programma della kermesse.

Ad aprire la serata saranno gli Sbandieratori Città di Legnano, seguirà la sfilata delle associazioni sportive e delle contrade, con l’ingresso del gran maestro. Dopodiché avranno inizio le batterie eliminatorie, seguite dagli onori al gran maestro. Prima della finale, è stata aggiunta una novità rispetto agli anni scorsi: la Premiazione del cavallo atleta. A ricevere questo riconoscimento sarà Genarmoly, cavallo di proprietà di Valter Pusceddu ora ritirato dalle corse con una carriera da invidia, una vittoria ad Asti con Bighino in San Paolo, tre successi a Piancastagnaio, due in Voltaia con Mulas e Carboni, uno con Pusceddu in Borgo. Poi Legnano, l’unico Palio rimasto dove possono correre i purosangue, con due successi per la Flora con Gavino Sanna e Carburo, uno in San Martino con Brio. Al termine della finale sarà effettuata come di consuetudine la premiazione. Il costo dei biglietti sarà di 20 euro per la tribuna coperta (15 i ridotti) e di 10 euro per la tribuna scoperta (5 i ridotti), mentre i bambini al di sotto dei 5 anni avranno ingresso gratuito. I biglietti si potranno acquistare al Caffè Vicentini di via Montebello 8, alla Cartoleria Ginetto di via Ciro Menotti 58, all’Edicola Canavesi di piazza Montegrappa 7, all’Agenzia Allianz Legnano 1 di via Gigante56, al Maramao Cafè di vicolo Corridoni 20, alla Cartoleria Lia di via Resegone 90, alla Galleria del libro di via Venegoni 55, nei manieri delle otto contrade, nella sede della Fondazione Palio in vicolo delle Contrade e al Castello di Legnano, sede del Collegio dei capitani, mentre il Bar Castoldi, erroneamente indicato in locandina come punto di prevendita, quest’anno non venderà i biglietti.

Per motivi di sicurezza, per l’edizione 2023 della Provaccia non saranno messi in vendita i biglietti parterre, quelli in piedi a fianco della mossa, perché quella zona sarà utilizzata come eventuale via di fuga (la stessa regola varrà anche per il Palio di domenica 28 maggio).

Trasmessa in differita

Durante la mattinata è stato inoltre estratto l’ordine di ingresso per le prove del venerdì: alle 6.30 San Bernardino, alle 7 Sant’Erasmo, alle 7.30 San Magno, alle 8 San Martino, alle 8.30 San Domenico, alle 9 Sant’Ambrogio, alle 9.30 La Flora, alle 10 Legnarello. Con gli stessi orari in ordine inverso le prove del sabato, mentre le visite veterinarie si terranno alle 6, in caso di maltempo solo le visite saranno spostate al Centro ippico La Stella.

Per ora non è prevista alcuna diretta ma la manifestazione della Provaccia sarà trasmessa in differita.

Definita anche la festa di chiusura del Palio 2023 che si terrà sabato 17 giugno: nell’occasione sarà consegnata la tradizionale rosa alle castellane di prima nomina.