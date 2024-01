Tutta Magenta piange Orsolina Serioli. La donna, classe 1935, è venuta a mancare nei giorni scorsi e avrebbe compiuto tra poco 89 anni. La signora era vedova di Giuseppe Pelizzari, i due coniugi e la loro famiglia, erano molto conosciuti in città per via della loro attività: il trapuntificio Duca di via Leopardi.

La città piange Orsolina Serioli

Partita con un piccola bottega nel corso degli anni ‘60 sull’onda del boom economico, l’azienda era cresciuta sempre più diventando un vero e proprio punto di riferimento per il territorio soprattutto per la qualità dei suoi tessuti e col passare degli anni era riuscita a ritagliarsi una fetta importante di lavoro collaborando con i colossi del territorio come la Naj Oleari.

«Orsolina, il marito Giuseppe e i loro figli Tiziana, Marirosa, Andrea e Raffaella sono persone eccezionali - racconta Francesco Bigogno - In particolare Orsolina e Giuseppe rappresentano bene quella Magenta di un tempo, portatrice di alti valori come l’impegno, il sacrificio, l’etica e soprattutto la fede. Sono quelle persone che hanno contribuito alla creazione di una comunità sana, dei veri e propri esempi da seguire».

Un cuore grande e grandi valori

Una vita vocata all’azienda e alla famiglia quella della signora Orsolina, fino al 2006, l’anno in cui la famiglia Pelizzari ha deciso di chiudere l’azienda con grande dispiacere di molti, proprio per via dell’alta qualità dei prodotti.