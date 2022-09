La città piange lo storico vigile Aurelio Placenti

"Ho ancora la voce rotta dall’emozione, dalla commozione. Carissime e Carissimi col cuore pesante devo dirvi che ci ha lasciato il nostro amato Aurelio. Meravigliosa persona, amico speciale ma, soprattutto storico, unico, vero e indimenticabile “Ghisa” di Corbetta. Quest’anno abbiamo celebrato insieme il suo ultimo “San Sebastiano”, dove ha letto come sempre la Preghiera del Vigile Urbano. Mi mancherà terribilmente non sentirtela più leggere. È stato un onore essere tuo amico Aurelio, grazie di cuore per quanto ci hai donato. Salutaci lassù tutti coloro che amiamo. Che la Terra ti sia lieve per sempre".