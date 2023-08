La città piange la scomparsa di Federico Taglietti

La città del Leone piange la scomparsa di Federico Taglietti, classe 1930 avrebbe compiuto 93 anni a novembre , un personaggio molto noto ad Abbiategrasso, che si è spento nella giornata di sabato 26 agosto 2023

Una vita per la comunità

Molti i riconoscimenti che ha ricevuto nel corso della sua vita. Nel 1970 era stato nominato prima Cavaliere, poi Cavaliere Ufficiale, quindi nel 1974 Commendatore dal Presidente della Repubblica. Nel 1985 ha ricevuto medaglia d’oro come fondatore della Cooperativa latte Abbiatense. Ha rivestito importanti ruoli istituzionali come consigliere comunale e vicesindaco; è stato presidente di Amaga per quasi due legislature fino al giugno 1992. Nel giugno 1992 Taglietti ha cessato ogni attività pubblica, dedicandosi al volontariato presso l’Istituto Golgi.

Il suo attaccamento alla città e agli abbiatensi è stato più volte testimoniato dalle sue azioni. Recentemente, aveva incontrato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in visita all’ospedale di Bià, perchè gli aveva scritto una lettera chiedendogli di impegnarsi a mantenere il Cantù un caposaldo della sanità pubblica.

"Sono venuto qui all'ospedale oggi perché invitato dall'assessore Bertolaso. L'assessore mi ha invitato – aveva detto Taglietti - perché io gli avevo mandato una lettera per chiedergli di venire a visitare l'ospedale Cantù perché gli assessori alla sanità che lo hanno preceduto nessuno di loro era venuto a visitare questo ospedale”.

Anche il Comitato Popolare Intercomunale dell'Abbiatense piange la scomparsa: