La città è scesa in piazza e nelle vie per festeggiare la Santa Croce

La ricorrenza

Dopo due anni di stop causa Covid è tornata a Vittuone la Festa di Santa Croce.

La giornata un po’ nuvolosa non ha scoraggiato associazioni, hobbisti e commercianti, con le loro bancarelle, né i tanti vittuonesi che hanno affollato le piazze e le vie cittadine per la Festa di Santa Croce, “tornata” dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia.

Associazioni e cittadini in strada

Per tutta la giornata di domenica 8 maggio, dalla mattina, quando ha aperto la festa il concerto del Corpo musicale “Giuseppe Verdi”, fino al pomeriggio inoltrato, Vittuone è stata animata da tanti eventi, musicali, artistici, sportivi, organizzati anche grazie al supporto degli sponsor Carrozzeria Colombo di Vittuone e Polypiù Srl di Corbetta/Magenta.

A fare da primo palcoscenico è stata ancora una volta piazza Italia, dove si sono susseguite esibizioni di arti marziali, ginnastica artistica, danza, senza dimenticare la musica di DJ Francesco. Ma la musica non è mancata neanche in piazza Garibaldi e in via Villoresi, dove si sono esibite alcune band.

Decine di attività per il paese

Passeggiando per le vie di Vittuone si potevano vedere numerose bancarelle di associazioni, hobbisti, commercianti, punti ristoro, ma non è rimasto deluso neanche chi ha interessi artistici. Se la mostra “Nero, rosso e colore” del pittore Gabriele Lisca è stata ospitata nei locali dell’oratorio di San Luigi, le “Terre di Domenico Miserendino” sono state esposte nel laboratorio di via 24 Maggio 1. Con la collaborazione di varie associazioni è poi stata allestita una mostra di pittura in piazza Bartezzaghi.

Particolare interesse ha suscitato l’opera “Maternità”, ben intonata al giorno della festa della mamma, esposta all’entrata del Palazzo comunale e presentata da Mariangela Cerri, cognata dell’autore, il compianto Carlo Chiodini, al cui ingegno si devono anche il monumento che si trova nella piazza Italia stessa e il portale della vicina chiesa parrocchiale, dove è conservata, secondo la tradizione, una reliquia della Croce di Cristo a cui è dedicata la festa.

Non si può concludere il breve racconto della giornata senza ricordare le gare/manifestazioni di basket e volley che si sono svolte rispettivamente al PalaPertini e in piazza Venini.