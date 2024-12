La Città di Magenta si illumina grazie ai "Portatori di luce"

La città si è illuminata grazie alle lanterne realizzate dai piccoli "Portatori di luce".

Si è svolta a Magenta nel tardo pomeriggio di ieri, 6 dicembre 2024, l’iniziativa “Christmas Jumper Day – Portatori di Luci” che ha visto le Scuole Santa Caterina da Siena di Magenta ed i preziosissimi bambini delle classi dell’istituto realizzare delle lanterne che le attività commerciali, i negozi ed i pubblici esercizi che hanno desiderato partecipare a questa manifestazione esporranno presso i propri spazi e nelle vetrine, diffondendo quel messaggio di speranza e fiducia che una piccola lanterna, con la sua luce, indirizza e può indirizzare in concomitanza con il messaggio di pace che la “Magia del Natale” è in grado di trasmettere in queste settimane dell’anno.

Sono 18 le lanterne realizzate per 18 attività distribuite nel Centro Storico della Città di Magenta: Tutto Scarpa, Caesar’s bar, Aurora floreale, Autoscuola Napoli, Gabetti , Giocheria, Tempocasa, I fiori di Elisa, Aldieci, Erboristeria le Fragranze, Eliografica Lanzetti, La michetta, Assicurazioni Generali, Thun, Gioielleria Panzeri, X Store, Gomaraschi, Caffè Maino.

“Sono progetti ed iniziative queste che rivestono una importanza particolare, soprattutto in momenti quali quelli di festa che ci accingiamo a vivere con i nostri Cari, con i nostri Affetti. Il simbolo della luce, le lanterne, consentono anche di indirizzare la nostra attenzione a chi magari vive momenti più buoi o difficili ma, non di meno, a ciò che potrebbe essere il nostro contesto, i nostri comuni, vie e piazze senza luce. Per Confcommercio, per il Suo Presidente Sangalli – ricorda il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – le vetrine dei negozi, le attività con le loro colorate ed accese insegne sono una componente fondamentale del nostro quotidiano, delle nostre Città, un presidio fondamentale senza le quali certamente le strade che attraversiamo sarebbero meno belle, meno attraenti, meno sicure. Ecco perché per ogni vetrina che si spegni, per ogni negozio che si chiude è un pezzo di città che muore, una luce che si spegne che, invece, dobbiamo, insieme, mantenere più accesa ed accese possibili. Desidero quindi indirizzare i miei più sentiti complimenti a tutti questi bambini, alle Scuole Santa Caterina alle nostre Imprese Associate che hanno immediatamente desiderato partecipare ed alla nostra Consigliere Jessica Oldani per quanto hanno realizzato ed i valori che hanno trasmesso con questa preziosa iniziativa per il Natale e, soprattutto, per tutta la Città di Magenta”.