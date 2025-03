La città di Legnano si illumina di lilla per portare l'attenzione sui disturbi alimentari.

La città di Legnano si illumina di lilla per parlare di disturbi alimentari

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per il contrasto dei Disturbi Alimentari ricorre ogni anno, da 14 anni, il 15 marzo. Una data importante per tutte le realtà, come la Fondazione Life on Mind, che si occupano di questo tema e che offrono un supporto concreto a pazienti e familiari che affrontano un DCA.

Considerata l’epidemia silenziosa dei nostri tempi, quella dei Disturbi Alimentari è una vera e propria emergenza sociale che riguarda giovani ma anche adulti e famiglie. La proposta di illuminare di lilla un monumento o un edificio, che vede insieme per il secondo anno consecutivo la Fondazione Life on Mind e il Comune di Legnano, è un invito a ricordare in maniera simbolica il tema dei DCA comunicando a tutti i cittadini l’impegno del territorio verso questo tema sempre più diffuso ma ancora poco conosciuto.

Anna Pavan, vicesindaco e assessore al Benessere e Sicurezza urbana di Legnano, afferma:

«L’amministrazione comunale di Legnano ha aderito con entusiasmo alla quattordicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai DCA, convinta com’è dell’importanza di non abbassare l'attenzione sui disturbi del comportamento alimentare e della necessità di superare lo stigma che spesso colpisce chi ne soffre. Parlarne significa sostenere persone, famiglie e amici cercando insieme, con l'aiuto di chi ne è uscito, prospettive e positività. Un grazie alla Fondazione Life on Mind per l’opera meritoria che svolge sul nostro territorio per prevenire e affrontare il problema».

La fondazione Life on mind

La Fondazione Life on Mind e il Comune di Legnano lavorano insieme dal 2023 per dare un messaggio concreto ai cittadini: dall’apertura dell’ambulatorio per i Disturbi Alimentari della Fondazione nel 2023, alle attività di prevenzione nelle scuole fino ad illuminare di lilla, ogni anno, il Palazzo del Comune per il 15 marzo.

A tal proposito, Maurizio Colombo, Presidente della Fondazione Life on Mind, afferma che “È nella città di Legnano che abbiamo aperto il primo ambulatorio dedicato ai Disturbi Alimentari della Fondazione Life on Mind che fino ad oggi ha erogato circa 2452 prestazioni per un totale di oltre 400 pazienti. Come Fondazione crediamo nell’importanza della sinergia con il territorio al fine di offrire servizi che rispondano alle reali necessità dei cittadini. Proprio per questo da ottobre 2023 portiamo avanti anche un progetti di prevenzione ai DCA nelle scuole di Legnano dove abbiamo coinvolto oltre 1.200 tra studenti, genitori e docenti. ”