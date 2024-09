La città capitale dello sport grazie alle associazioni

Sabato nel parcheggio di corso Europa-Villa Burba a Rho, si è svolta, la sedicesima edizione della «Vetrina dello sport».

L'evento, organizzato dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con la Consulta Cittadina dello Sport e le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa ha coinvolto numerosi bambini e famiglie nella scoperta di varie discipline. La giornata è stata ideata per promuovere l'uso dello sport come strumento per garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo sostenibile.

«E’ stata la festa delle associazioni sportive del territorio, con dimostrazioni, esibizioni, stand informativi, mini-gare e la possibilità di provare, seppur per una breve durata di tempo, anche le discipline più insolite sotto l’attento sguardo di allenatori ed istruttori specializzati. I moltissimi bambini presenti con i loro genitori hanno chiesto informazioni per le iscrizioni agli addetti delle società

Queste le associazioni che hanno partecipato alla giornata: Angel Dance; Ciclistica Biringhello, Cmb, Dojo, GInnastica RHo-Cornaredo; Giosport; In Ballet; In Line 360; Judo Club; Kodokan; Volley Lucernate; New Kankudojo; Planet Dance; Polisportiva San Carlo; Ritmica Rho; Rugby; Atletica.it; Sesamo; Insieme per i diversamente abili; Skating Rho; Tennis senza barriere; Triatlon First Dance, Ginnika Abc; Accademia Sport e Passion; Bridge Club; Asd Natural Mente; As Yoseikan; An Italia Ypb; Victor Basket; Escrime Lupara; Club gioco scacchi; Sci club Rho; Fc Rhodense.