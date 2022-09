La castanese Giliberti ha vinto il campionato autocross

La castanese Andrea Giliberti ha vinto il campionato italiano autocross, categoria driver. Appassionata di motori da sempre la 21enne ha partecipato al campionato italiano alla guida di un Kartcross motorizzato MT09 di cilindrata 850 e fin dalla prima tappa ha sbaragliato la concorrenza maschile e si è aggiudicata il primo posto.

Andrea Giliberti ha vinto il campionato autocross

È stata alla testa della classifica per tutto il campionato fino ad aggiudicarsi il titolo di campionessa italiana di autocross. Andrea è felicissima, il suo impegno è stato massimo in ogni gara, nove in giro per l'Italia, con l'obiettivo di conquistare il titolo.