La Casa del volontariato compie vent'anni

Venti candeline per la Casa del volontariato di Legnano

Per festeggiare l’importante anniversario, domani, sabato 18 gennaio, l’appuntamento sarà a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10), con un convegno, il saluto ai presidenti che si sono succeduti alla guida dell’associazione nel corso di questo ventennio e la premiazione delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa natalizia "Donando col cuore a Legnano".

"Una rete di associazioni che fa welfare di prossimità"

Il presidente Simone Brusatori e il Consiglio direttivo affermano:

"Sono stati 20 anni importanti, durante i quali abbiamo tutti insieme costruito la realtà che è oggi Casa del volontariato: ossia una rete di più di 40 associazioni, che opera quotidianamente sul nostro territorio e che, insieme, è stata capace di superare momenti difficili come quello del Covid e di adeguarsi alle trasformazioni del Terzo settore, per diventare sempre più welfare di prossimità. Non faremo solo una riflessione sul valore del volontariato e dell'essere volontario, ma avremo anche il piacere di salutare e ringraziare i e le presidenti che negli anni si sono succeduti alla guida della Casa. Infine ringrazieremo e premieremo le scuole che hanno partecipato e aderito con grande entusiasmo e spirito di solidarietà all'iniziativa 'Donando con il cuore'".

Il programma della giornata al Leone da Perego

La giornata si aprirà alle 9.15 con i saluti e l’introduzione della vicepresidente Rosa Romano, dalle 9.30 interverranno il vicesindaco Anna Pavan, il presidente della Fondazione comunitaria Ticino Olona Salvatore Forte, la presidente dell’Associazione Nestore Carla Facchini e Davide Cara che presenterà la propria tesi di laurea su «La comunicazione social(e) nel terzo settore: che ruolo possono giocare i giovani». Alle 11 si terrà il saluto agli ex presidenti, alle 11.20 sarà la volta della premiazione delle scuole alla presenza dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, dopodiché l’iniziativa si chiuderà con un rinfresco.

Nella foto di copertina: l'inaugurazione della nuova sede della Casa del volontariato in via dei Salici 32 a Mazzafame, andata in scena nel maggio 2023