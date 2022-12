La canzone di Natale rovina il sonno degli abitanti del centro VIDEO

Brutto risveglio questa notte intorno alle 4 in centro a Rho dove la musica in filodiffusione è partita a tutto volume non dando tregua ai residenti.

Le canzoni di Natale a tutto volume alle 4 di notte

Avrebbero dovuto allietare le giornata di dicembre nel centro di Rho, ma le canzoni di Natale trasmesse in filo diffusione hanno fatto un brutto scherzo a molti residenti del centro: alle quattro di notte di oggi, 6 dicembre, gli altoparlanti hanno iniziato a diffondere a tutto volume musica di Natale facendo letteralmente saltare giù dal letto decine di rhodensi. Un risveglio non proprio programmato con molte persone che si sono affacciate alle finestre per capire cosa stesse accadendo.

Il brutto risveglio

Dopo qualche minuto di musica a tutto volume, gli altoparlanti si sono spenti ma per molti il sonno era ormai passato fino a quando non è suonata la sveglia per andare al lavoro o a scuola. Si è trattato molto probabilmente di un errore nella programmazione della musica da parte di chi la gestisce: un errore che non sarà certo tollerato per un'altra notte, soprattutto nei giorni di festa che stanno per arrivare nel fine settimana.