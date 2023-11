«La Bistecca Perfetta» del rhodense Elicio trionfa in una competizione internazionale

A Lodi, nel campo di baseball degli «Old Rags», si è disputata una gara internazionale della cottura della «Bistecca Perfetta» . Tra i partecipanti anche il rhodense Domenico Elicio

Domenico Elicio del Team All You Can Smoke si è classificato al primo e al quinto posto in una delle tre cotture previste

La competizione di estrazione americana consiste nel cucinare da parte di un solo partecipante una «ribeye» (costata senza osso, uno dei tagli migliori) a una determinata temperatura di cottura «pink» al suo interno, bistecca che deve essere cucinata a media cottura. E il rhodense Domenico Elicio del Team All You Can Smoke si è classificato al primo e al quinto posto in una delle tre cotture previste in gara.

Domenico ha già vinto il Campionato Italiano nel 2021 e nel 2022 ha partecipato al mondiale in Texas

Domenico non è nuovo a queste imprese, ha già vinto il Campionato Italiano di questa competizione nel 2021 e ha già partecipato al Mondiale in Texas nel 2022 dove ritornerà nel 2024 per essersi guadagnato il secondo «Golden Ticket» data la maggior esperienza fatta. Alla gara di Lodi hanno partecipato 20 tra i migliori professionisti di tutta Europa provenienti da Austria, Ungheria, Germania, Belgio e Stati Uniti.

"Cucinare un pezzo di carne di questo tipo è una cosa molto difficile"

«Cucinare un pezzo di carne di questo tipo, senza rovinarne la consistenza e convincere i giudici sui fattori di giudizio quali gusto, tenerezza e presentazione nel box e’ molto difficile - spiega Domenico - Occorre esperienza, passione, impegno e anni di pratica che derivano da competizioni e test continui per migliorare il gusto con spezie particolati e tecniche di cottura incluso le marinature».

Al secondo posto gli ungheresi Andras Loncsarj e Andra Tariayi

Le altre 2 bistecche sono state vinte dagli ungheresi Andras Loncsarj e Andra Tariayi mentre Daniele Govoni, campione europeo 2022, ha vinto la categoria speciale di una ricetta fatta con base zucca.

La classifica assoluta «Gran Champion» è stata vinta dal belga Dirk Van De Valle che ha conseguito tre piazzamenti nelle 3 cotture. Il riscontro di questa gara è stato molto alto e ha convinto gli organizzatori a programmare più eventi di questo tipo nel 2024.