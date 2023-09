La bimba dello spot Esselunga è di Legnano

Chi ancora non l'ha visto ne ha sentito parlare: "La pesca", il nuovo spot di Esselunga, sta facendo discutere l'Italia. E Legnano ha un motivo in più per appassionarsi a questo breve filmato pubblicitario: la piccola protagonista infatti è legnanese.

Spot Esselunga: la protagonista è di Legnano

Non solo, il primo passo che ha portato Asia sui teleschermi di tutta Italia è stato compiuto proprio nella città del Carroccio: la bimba è stata infatti notata durante la Notte bianca dei bambini dello scorso 9 giugno.

La pubblicità racconta la storia di una bimba, figlia di genitori separati, che al supermercato chiede alla mamma di comprare una pesca e poi la porta al papà dicendogli "Questa te la manda la mamma", cercando a modo suo di ricucire il rapporto.

Un talento emerso alla Notte bianca dei bambini

La titolare del negozio di calzature Il sogno di Reby racconta:

"La bravura di Asia, la protagonista del nuovo spot di Esselunga, è stata notata durante la Notte bianca dei bambini, quando abbiamo collaborato con l'agenzia di moda Be Happy Agency. Dopo il casting, l'agenzia ha proposto alla bimba di partecipare allo spot che ha suscitato tanto scalpore di Esselunga. Siamo entusiasti che tutto sia cominciato da qui e che sia emerso il talento di Asia! Crediamo che la pubblicità in questione abbia affrontato in modo semplice un tema delicato, vissuto dal punto di vista dei bambini, capace di suscitare tenerezza e di trasmettere uno splendido messaggio d'amore".

Asia era un'attrice... già all'asilo nido!

A fare i complimenti ad Asia è anche Cristina Scutari, titolare dell'asilo nido Il sogno di Winnie, che Asia ha frequentato in passato:

"Nello spot Esselunga Asiaa è bravissima. L'avevo detto che era un'attrice! Che emozione infinita averla cresciuta. Complimenti anche il sogno di Reby".