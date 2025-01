La Befana del Vigile sconfigge anche la pioggia

Una befana di solidarietà organizzata per raccogliere doni per i bambini bisognosi che fanno parte delle famiglie seguite dalla Caritas cittadina

Nonostante la pioggia tanti cittadini hanno lasciato un dono al gazebo di piazza Jannacci

Nonostante la pioggia sono state numerose le persone che nella mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio, hanno visitato il gazebo in piazza Jannacci a Rho lasciando un dono per i bambini bisognosi . Ad accogliere i cittadini dal cuore grande l'assessore e vice sindaco Maria Rita Vergani, l'assessore allo sport Alessandra Borghetti oltre ai rappresentanti della Polizia Locale e del Cor, la Protezione Civile cittadina e i soci del Vespa Club Rho

Una Epifania all'insegna della tradizione

La "Befana del Vigile" è stata una tradizione diffusa in molti comandi della polizia nelle grandi città. Nata nel dopoguerra, per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi ed allo stesso tempo per riconoscere l'impegno dei vigili al servizio della città, consisteva nel portare un regalo al vigile in pedana secondo le proprie disponibilità, generalmente alimentari.

Giocattoli, libri ma anche prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa

Giocattoli, libri per bambini, materiale scolastico, ma anche prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, in piazza Jannacci nella mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio, è stato raccolto veramente di tutto, I doni sono stati consegnati ai responsabili della Caritas che provvederanno nei prossimi giorni alla consegna alle famiglie della città.