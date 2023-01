La befana dei vigili del fuoco all'ospedale di Magenta

La Befana dei Vigili del Fuoco di Milano arriva all'ospedale di Magenta.

Nella giornata di oggi, venerdì 6 gennaio, sono stati gli eventi che hanno visto i vigili del fuoco meneghini protagonisti. I pompieri sono infatti stati impegnati nella consegna dei regali nei reparti ospedalieri di alcuni tra i più importanti ospedali del territorio tra questi l’ospedale di Magenta.

L'arrivo della Befana sull'autoscala

Una giornata assolutamente speciale per la quale i vigili del fuoco ce l'hanno messa tutta per far vivere ai piccoli pazienti ricoverati al Fornaroli un momento di spensieratezza e felicità. Impegno apprezzatissimo dai bambini che con gli occhi sgranati e meravigliati hanno visto la Befana a bordo dell’autoscala o addirittura calata su fune dalla finestra.