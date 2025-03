La banda ha un nuovo presidente: è Pietro Invernizzi

Rinnovo dei vertici per il corpo musicale Santa Cecilia, storica associazione attiva a Inveruno da ben 140 anni.

La banda di Inveruno ha rinnovato i suoi vertici

Il nuovo presidente è Pietro Invernizzi, 23 anni, che subentra ad Andrea De Fenu (ora eletto vicepresidente) che ha guidato con successo la banda cittadina per molti anni.

Invernizzi, appassionato di musica, ha iniziato a suonare da bambino e dal 2011 è un componente del corpo musicale con il suo sax contralto.

"Sento questo sodalizio come una famiglia"

Ha commentato Invernizzi:

"Da quell’anno la banda è stata parte della mia crescita, ecco perché ho accettato con entusiasmo l’incarico di guidare questo sodalizio che sento una famiglia. Ringrazio il consiglio e tutti i bandisti per la fiducia, sento la responsabilità di lavorare al meglio per il bene della nostra associazione, ma non sono solo perché c’è un bel gruppo che si impegna per diffondere la cultura musicale e creare momenti di aggregazione".

Il progetto della scuola allievi e i prossimi impegni

Il nuovo presidente si muoverà nel segno della continuità cercando di sviluppare maggiormente il progetto della scuola allievi che garantisce il futuro della banda con l’ingresso di nuovi musicanti. Il primo impegno del corpo musicale sarà il 12 aprile con il Concerto di Primavera; a seguire il 10 e 11 maggio parteciperà al Giubileo delle Bande a Roma; il 14 giugno concerto estivo, seguito dal 19 al 22 giugno da Arrembanda.