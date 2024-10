La banda di Vanzago suona in piazza Duomo

Il Corpo Musicale di Vanzago si è esibito sotto la direzione del maestro Fabrizio Trezzi nella piazza principale di Brescia.

Banda di Vanzago

E’ avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre. La “Banda” con la presidente Marta Pellegrino ha vissuto la gita sociale autunnale. E’ stata scelta come meta “Brixia”, dove hanno fatto visita alla città e ai musei principali.

Duomo di Brescia

Dopo il pranzo i “bandisti” si sono esibiti davanti al Duomo della città, davanti a una folta schiera di cittadini e turisti rimasti piacevolmente sorpresi dallo spettacolo musicale, che ha allietato la domenica pomeriggio nel cuore della città bresciana con colonne sonore di film e altri brani popolari.

Sabato il prossimo appuntamento

In serata, per i musicanti vanzaghesi il rientro in pullman. Sabato 12 ottobre la “Banda” aprirà a Vanzago nel giardino di palazzo Calderara la manifestazione “Un’Oasi di Libri” con eventi anche domenica 13 ottobre.