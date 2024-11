La banda di Rosate compie 125 anni

Il Corpo Bandistico di Rosate compie 125 anni, un compleanno importante per una parte integrante della comunità.

Da sempre la banda fornisce la colonna sonora alla vita pubblica del paese, sia religiosa che laica, mantenendo così viva la cultura locale proponendo musica tradizionale e presentandola alle nuove generazioni, facendo sì che queste espressioni popolari non vadano perdute nel tempo. Domenica 1 pomeriggio 1 dicembre 2024 alle 17, nella sala consiliare di Via Veneto, sarà possibile parlare di questo e altro durante l’evento «125°… e oltre».

«Il titolo ha un significato preciso: il primo documento ufficiale riguardante la banda risale al 1899. Si tratta dello Statuto ed è la prima prova certa dell’esistenza del corpo musicale, anche se è estremamente probabile che esistesse già da tempo in modo informale- spiega Pietro Codazzi, storico membro della banda - Domenica mostreremo al pubblico alcuni di questi antichi documenti e cimeli: delibere, foto, divise… Alcune vengono dal nostro archivio, altri sono ricordi di famiglia. Parleremo anche dei maestri (dai primi a quello attuale, Gianluigi Midali), delle tante sedi che ci hanno ospitati, dei sottogruppi che hanno collaborato con noi. Negli anni ‘70 ad esempio avevamo un gruppo di majorettes, negli anni 2000 abbiamo lavorato spesso con il coro. Sarà un’intervista collettiva, in cui i nostri membri racconteranno le proprie esperienze e tanti aneddoti. Ci saranno anche alcuni video degli anni ‘90, alcune registrazioni degli anni ‘70 e una presentazione Power point preparata da uno dei nostri ragazzi. Siamo molto soddisfatti, dato che il Corpo Bandistico è probabilmente l’associazione più longeva di Rosate. In fondo, abbiamo visto tre secoli!»

Il Corpo Bandistico non si esibisce solo nei comuni limitrofi, ma ha partecipato a vari raduni bandistici, con trasferte anche all'estero (molto stretto il legame con le bande dei paesi gemellati, Tarnowo Podgórne e Rohrdorf). Esiste inoltre da molti anni una scuola interna per l'addestramento musicale dei nuovi allievi, a cui è affidato l'importante compito di portare avanti la tradizione.