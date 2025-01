La App che deve segnalare i ritardi, ma che entra in funzione... in ritardo

Una App per informare i cittadini sulla soppressione delle corse, una App che però, come raccontano i pendolari che hanno chiamato la nostra redazione, funziona solamente dalle 9 del mattino, informando in ritardo coloro che non hanno visto passare i bus soppressi dalle 6 alle 9.

Il problema della soppressione delle corse è dovuto alla carenza e alle malattie del personale

Questo è solamente uno dei tanti problemi che i pendolari riscontrano ogni mattina.

«Abbiamo chiamato Movibus e ci hanno detto che il problema della soppressione delle corse è dovuto alla carenza e alle malattie del personale e che ogni mattina sono costretti a fare il punto della situazione e a far saltare delle corse. Non hanno però saputo rispondere al fatto che le segnalazioni vengono fatte solamente dopo le 9».

Anche mezzi sempre pieni che impediscono ai pendolari di salire