La 414esima Fiera di San Martino entra nel vivo

Appuntamento con la tradizione

L'Antica Fiera di San Martino sfida la pioggia: è stata inaugurata oggi, domenica 14 novembre 2021, la sua 414esima edizione.

La Fiera di San Martino sfida il maltempo

La pioggia non ferma la voglia di uscire dei cittadini. Numerose le persone che oggi, domenica 14 novembre, hanno raggiunto il centro di Inveruno, dove bancarelle alimentari e hobbisti hanno animato l'Antica Fiera di San Martino. Certo una Fiera diversa perché concentrata solo in piazza San Martino, via Magenta e al parco comunale per via della pandemia ancora in atto ma comunque un successo a giudicare dalle molte persone lungo le strade.

Tradizione e cultura

In largo Pertini la gente ha formato una lunga fila ordinata per prendere le famose costine dell'Accademia della Costina di Coarezza. Apprezzate anche le mostre d'arte che si possono ammirare nella Sala Virga della biblioteca e in Villa Verganti Veronesi.

E parte anche Inverart

Con la Fiera si è aperta anche Inverart, esposizione di arte contemporanea, che coinvolge più di 40 esercizi commerciali per una mostra diffusa sul territorio. Nei negozi troviamo la collezione di grafiche d'arte del Guado, mentre gli spazi istituzionali ospitano le opere delle nuove proposte di Inverart, quelle degli allievi selezionati dell'Accademia di Belle Arti di Brera e documenti della Società Umanitaria di Milano.