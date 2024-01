La 18enne Federica Ligato volto di "Avanti un Altro"

È Federica Ligato, 18 anni di Vittuone, a rappresentare la Generazione Z nel salottino del programma tv "Avanti un Altro" condotto da Paolo Bonolis.

L'arrivo della vittuonese ad "Avanti un Altro"

Lei, con il suo bagaglio culturale e le sue passioni, tra cui la danza e il mondo della moda, è arrivata fino agli studi Elios di Mediaset, dove ha colpito tutti e si è guadagnata un posto nel famoso salottino del programma, rappresentando proprio la sua generazione, la "Gen Z".

"Ero a un concorso di bellezza per Miss Universo a livello regionale, quando sono stata notata dal cugino di Paolo Bonolis e, tramite l’organizzatrice del concorso, mi ha proposto di fare il casting per il programma 'Avanti un Altro'".

Non è la prima volta che la giovane vittuonese partecipa a un concorso di bellezza, lo aveva già fatto nel 2022 con la partecipazione a Miss Principessa d’Europa, ma è la prima volta che ha preso parte a un casting per approdare in tv.

Il casting e quella risposta sull'uso dei cellulari

Ha raccontato:

"A ottobre mi hanno fatto registrare in video per la prima presentazione. Successivamente sono andata a Roma per il casting dal vivo. Mi sono sorpresa perché c’era Bonolis in persona e mi sono emozionata. Dopo il casting, lo stesso Bonolis ha fatto alcune domande a noi partecipanti - ha ricordato - A me ha chiesto cosa ne pensavo dell’uso dei telefonini da parte dei ragazzi; è un argomento che mi interessa molto e con i miei genitori ne avevo parlato solo poco tempo prima. Secondo me, noi giovani non sappiamo purtroppo cosa sia la noia e così ho colto l’occasione per spiegare il mio punto di vita. Siamo sempre attaccati al telefono e ai social, il più delle volte perdiamo il tempo così... servirebbe fermarci e tornare a riscoprire il valore del tempo, anche quello della noia".

Ora rappresenta la Generazione Z nel programma

Un discorso profondo, apprezzato dallo stesso Bonolis che ha deciso di affidarle il ruolo di rappresentante della Generazione Z.

"Lui ha detto che sono proprio i valori che vorrebbe passare ai suoi figli, ne sono stata orgogliosa. Sono proprio contenta che mi abbia scelto per quello che ho detto, per le mie idee e per quanto ho cercato di trasmettere".

E dopo la fatica del casting, si è aperto il capitolo delle registrazioni delle puntate che sono iniziate ad andare in onda dal 2 gennaio.