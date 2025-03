L'8 marzo all'ospedale di Magenta è dediato alla salute delle donne

La Festa della donna all'Asst Ovest Milanese e all'ospedale di Magenta vede al centro la salute delle donne.

In occasione della ricorrenza dedicata alla giornata mondiale della Festa della donna, l'Unità Operativa di Cardiologia e Utic e l'Unità Operativa di Ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale “Fornaroli” di Magenta invitano le donne venerdì 7 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso il 4’ Piano del blocco centrale ad un incontro dal titolo "Donna e cuore": il trattamento della pressione arteriosa nelle donne, l'infarto nelle donne e i cambiamenti cardiovascolari durante la menopausa”.

Saranno presenti cardiologi e ginecologi per approfondire questi temi e per rispondere alle domande dei presenti.

La mattina dell’8 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, l'Unità Operativa di Cardiologia / Utic dell'Ospedale dí Magenta, al 4 piano del blocco principale presso gli ambulatori di cardiologia, offrirà gratuitamente a tutte le dipendenti la possibilità di sottoporsi ad un elettrocardiogramma e alla misurazione della pressione arteriosa con libero accesso.

Nello stesso orario, previa prenotazione al Cup dell’ASST Ovest Milanese ci sarà la possibilità per tutte le donne, sino ad esaurimento dei posti, di eseguire gratuitamente l'elettrocardiogramma e la valutazione della pressione arteriosa.

Coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione dell’iniziativa i cardiologi dott. Alessandra Russo, Direttrice UOC Cardiologia e Utic di Magenta, Giovanni Maggi, Stefano Porcellini, Paola Dario, Mara Gavazzoni, Laura Striuli, Tommaso De Ferrari, Cinzia Franzosi, Jinwei Sun, Paolo Vicinelli, Pasquale Gancitano, Francesco Negro, Anita Pedrinelli, Elena Vigano’, Camillo Villani, Arianna Cristina Lissoni.

Si ringraziano le coordinatrici di cardiologia e Utic Sigra Rosa Passiatore e Lorena Puricelli.

“L’evento si colloca all'interno del progetto – spiega la dott.ssa Alessandra Russo - per la prevenzione e la cura delle patologie cardiovascolari di regione Lombardia. Si ringrazia tutta l'Unità operativa di cardiologia/utic per l'ideazione e la pronta adesione al progetto e la Direzione strategica dell’ASST Ovest milanese per il sostegno a favore delle iniziative per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne”.​