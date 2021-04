“L’hub vaccinale di Cuggiono non chiuderà”, a dirlo in una nota è Curzio Trezzani, consigliere regionale della Lega.

“L’hub vaccinale di Cuggiono non chiuderà. Ci sono tutte le condizioni per continuare a tenerlo aperto offrendo un servizio indispensabile per tutti i cittadini del territorio”. A dirlo in una nota è Curzio Trezzani, consigliere regionale della Lega. “Un enorme grazie per l’impegno profuso sull’hub di Cuggiono a Regione Lombardia, in particolare al Presidente Fontana, all’assessore alla sanità Moratti e al direttore generale Pavesi. Spiace contrastare ancora una volta che alcuni sindaci del PD invece di mettersi a disposizione sanno solo lamentarsi in maniera strumentale. Ci auguriamo che per le prossime volte si potrà lavorare assieme per fare del bene ai nostri concittadini” ha concluso Trezzani.