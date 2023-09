IT-Alert: a mezzogiorno in Lombardia tutti i telefoni suoneranno in contemporanea

Mancano poche ore al primo test di IT-Alert che oggi, 19 settembre 2023, farà suonare tutti i cellulari delle persone che si trovano in Lombardia a mezzogiorno. Di cosa si tratta?

IT-Alert: cos'è e come funziona

IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. IT-alert è attualmente in fase di sperimentazione come ci spiega il nostro portale nazionale Newsprima.it.

Quando sarà operativo, per determinati eventi emergenziali, il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

Per riceverlo non c'è bisogno un’app, il messaggio arriva sullo smartphone con una notifica che interrompe tutto quello che stiamo facendo.

Chi riceve il messaggio di IT-Alert

Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio “IT-alert”. Grazie alla tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

A spiegare come funziona è Luigi D’Angelo, il direttore operativo emergenze della Protezione Civile: