Istituto Marcora: intervento tampone al tetto in attesa del rifacimento

Rimangono chiuse le aule al primo piano dell’Istituto superiore Marcora di Inveruno, dichiarate inagibili dal dirigente scolastico nel febbraio 2024 a causa delle infiltrazioni di acqua piovana.

Intervento tampone al tetto dell'Istituto Marcora

L’eventuale riapertura delle sei aule dell’indirizzo Turistico Economico, chiuse dopo l’allagamento dovuto alle infiltrazioni provenienti dal tetto, era un punto all’ordine del giorno del Consiglio di istituto. Dal momento che è passato quasi un anno e nonostante le segnalazioni fatte a Città metropolitana, ente responsabile per la manutenzione, non è cambiato nulla, il dirigente scolastico Antonio Zito (nella foto di copertina) ha detto che per precauzione, per evitare eventuali situazioni di pericolo per gli studenti, le aule continueranno a restare chiuse. Decisione ratificata dal Consiglio d’istituto.

800mila euro per la sostituzione della copertura

In questa sede è stata letta la comunicazione di Città metropolitana che ha stanziato 800mila euro per la sostituzione del manto di copertura dell’edificio; intervento che sarebbe risolutivo rispetto al problema delle infiltrazioni di acqua piovana, già previsto nel piano delle opere di Città metropolitana.

"Interverremo nei punti critici della lattoneria"

Ha osservato Zito:

"Il problema sono i tempi tecnici di attuazione dell’intervento che non saranno brevi. Ci vorrà più di un anno prima che partano i lavori e nel frattempo il problema di nuove possibili infiltrazioni dal tetto permane, con tutte le implicazioni che potrebbero portare. Abbiamo quindi fatto eseguire, come istituto, un’ispezione a una ditta privata di lattoneria. Il sopralluogo ha evidenziato il sollevamento del manto di alluminio della parte finale della copertura in alcuni punti lungo il perimetro. L’idea è quella di intervenire nei punti critici della lattoneria dove è sollevata, provvedendo alla giusta manutenzione così da canalizzare l’acqua piovana ed evitare le infiltrazioni".

L'idea di intervenire ha trovato tutti concordi

Si tratta di un intervento tampone per mettere in sicurezza l’istituto, in attesa del rifacimento della copertura da parte di Città metropolitana. L’intervento, per il quale sarà richiesto un preventivo, dovrebbe essere coperto da fondi dell’istituto, con richiesta successiva all’ente di area vasta. Genitori e studenti si sono detti d’accordo su questa linea di intervento perché l’obiettivo è garantire la sicurezza degli spazi didattici.