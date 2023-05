Istituto comprensivo Tarra, on line il nuovo sito web

Nuovo sito internet per l'Istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo.

Istituto Tarra, nuovo look on line

Il sito web dell’Istituto comprensivo statale Tarra di Busto Garolfo ha ora una

nuova struttura conforme al più recente modello promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Raggiungibile all’indirizzo www.icstarra.edu.it, la piattaforma è stata completamente rinnovata non solo dal punto di vista grafico, ma anche nell’organizzazione dei contenuti e delle funzionalità, con un’interfaccia semplice e intuitiva per offrire un’esperienza di navigazione completa.

"Il nuovo sito web è stato realizzato grazie all’utilizzo dei fondi messi a disposizione del Pnrr - commenta il dirigente scolastico Maria Assunta Lattuca - E’ una grande opportunità che ci ha consentito di dotare il nostro Istituto di uno strumento innovativo nell’organizzazione dei contenuti e nella fruizione più rapida delle informazioni da parte dei genitori e dei docenti.

Inoltre, vorrei far presente l’ulteriore semplificazione del lavoro per l’animatore digitale dell’Istituto e le funzioni strumentali assegnate all’area delle Tecnologie del Ptof 2022-2025. Il sito, realizzato ex novo, offre la possibilità di accedere e consultare le aree di interesse da qualsiasi device, essendo lo stesso 'mobile first'. Posso concludere, nel dire, che attraverso questa misura l’utenza sarà più vicina ai servizi della Pa in generale e della nostra Istituzione Scolastica nello specifico".

Le varie sezioni

Il template utilizzato è quello fornito da Designers Italia (https://designers.italia.it/modello/scuole), come richiesto dall’Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici, a cui la scuola ha partecipato. Il modello e la grafica sono stati sviluppati, dopo indagini svolte sul campo con le scuole, tramite il metodo del service design. Il sito è stato infatti realizzato per essere mobile first, ossia adattabile a ogni tipologia e grandezza di schermo. Il template prevede quattro sezioni principali (Scuola, Servizi, Novità e Didattica) sotto forma di menù a tendina. La prima voce, "Scuola", presenta l’istituto dal punto di vista strutturale-organizzativo, con

pagine dedicate ai luoghi, alle strutture e alle persone, alla storia, e ai documenti che ne descrivono la natura e gli obiettivi. La seconda voce, "Servizi", è invece una sezione dedicata agli strumenti digitali che

l’istituto offre alla comunità scolastica. La terza, "Novità", racchiude le notizie, gli eventi e le circolari che giorno dopo giorno alimentano la vita di studenti, docenti e genitori. E infine la quarta voce, "Didattica", illustra l’offerta formativa della scuola, con la descrizione dei percorsi di studio, dei progetti e gli approfondimenti didattici. La migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo sito e la sua realizzazione sono state ffettuate - lavorando a stretto contatto con il personale dell’istituto - dall’azienda Karon srl tramite il Cms scuolastico creato “ad hoc” per le scuole".