La piattaforma di via Novara a Legnano è chiusa: all’interno dell’impianto, da circa mezz’ora, sono al lavoro gli artificieri.

Isola ecologica di Legnano chiusa per la possibile presenza di una bomba

Il loro intervento si è reso necessario a seguito del rinvenimento, nel cassone dedicato al ferro, di un cilindro metallico di probabile provenienza militare.

S’invitano i cittadini a non recarsi all’impianto. Sarà nostra premura fornire aggiornamenti, non appena le operazioni di messa in sicurezza saranno concluse.

Aggiornamento:

La piattaforma ecologica di via Novara a Legnano è stata riaperta. Il lavoro della Polizia di Stato e degli artificieri si è concluso.

L’oggetto che, ritrovato nel cassone del ferro, aveva insospettito e allarmato il personale di AEMME Linea Ambiente presente in impianto, è stato identificato dagli artificieri come un razzo segnalatore. Sono state compiute tutte le opportune verifiche per testarne l’eventuale pericolosità e, alla fine, lo stesso è stato lasciato sul posto, in uno stato in cui non potrà nuocere ad alcuno.

Sarà, infatti, rimosso insieme a tutti gli altri oggetti in ferro/metallo contenuti nel cassone.