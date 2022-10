Iscrizioni aperte per trasformare un'idea in una Startup

Torna dopo il successo della prima edizione, School of Startup ad Arese, per trasformare un'idea in qualcosa di concreto grazie all'aiuto di professionisti.

Iscrizioni aperte per la School of Startup

School of Startup, giunta alla seconda edizione, si propone di illustrare le basi di business management e fornire a ragazze e ragazzi le nozioni chiave per sviluppare un’idea imprenditoriale.

Nata da una proposta presentata nell’ambito dell’ultima edizione del bilancio partecipativo, sezione protagonismo giovanile, dall’associazione FAWLTS – FROM ALUMNI WITH LOVE TO STUDENTS, School of Start up si rivolge a studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, residenti ad Arese o che frequentino una scuola di Arese.

Le dichiarazioni del sindaco

"Dopo il successo della prima edizione, accolta con entusiasmo e grande partecipazione dai ragazzi, è un piacere annunciare questa seconda edizione di "School of Startup", una proposta che permetterà ai frequentanti di acquisire nuove conoscenze e soft skills e imparare come avviare una start up. Il mondo del lavoro è sempre più competitivo e provare a dare gli strumenti ai nostri giovani per inserirsi in contesti innovativi, ma anche semplicemente per socializzare con i coetanei imparando anche qualcosa di nuovo, ci sembra una grande opportunità da cogliere" – hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l'Assessora alle Politiche giovanili Denise Scupola.

L'iscrizione è gratuita, sino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni:

sito: https://www.fawlts.com

mail: hub-arese@fawlts.com1824